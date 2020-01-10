Melen Balsuyu Bal Ormanları ekonomik katkı sunacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat ile Melen Botanik Vadisi Projesi kapsamında Melen Balsuyu Bal Ormanları'nın bakım ve işletmesi protokolünü imzaladı.

Protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından Melen Botanik Vadisi'ne dikilecek olan lavanta, biberiye, adaçayı, kekik, defne, akasya, ıhlamur gibi türlerin sayesinde Türkiye'nin en uzun ve estetik bal ormanının oluşturulması hedefleniyor. Aynı zamanda çalışmaları hızla devam eden proje kapsamında arıcılığın teşvik edilmesi, tıbbi aromatik bitkilerde ürünler elde edilmesi, apiterapi merkezleri, arılıklar, arı ürünü işleme tesisleri ve tıbbi aromatik ürün işleyen tesislerde kurulacak. Bölge halkının gelir düzeyini de arttıracak olan proje aynı zamanda içerisinde vatandaşların güvenle ve keyifle vakit geçirebilecekleri sosyal alanları da barındıracak.

Türkiye'nin ve Sakarya'nın doğasına büyük bir katkı sağlayacak projenin adımlarını atmaktan gurur duyduğunu ifade eden Başkan Yüce, “Türkiye'de örnek olacak projemizin çalışmalarının tamamlanması için azimle, gayretle, hevesle çalışıyoruz. Bu hevesimizi Sakarya'ya hizmet etmenin aşkından alıyoruz. Melen Botanik Vadisi Sakarya'nın temiz havası, sosyal tesisi, markası ve gelecekte çocuklarımıza rahat nefes almaları için bırakabileceğimiz en güzel miraslardan biri olacak. İçerisinde bulunacak yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, tıbbi ve aromatik bitkilerle, akasya ve ıhlamur vadileriyle, organik bal üretimiyle, koku ve renk ekoturizmiyle ülkemize ve şehrimize çok büyük katkılar sağlayacak. Türkiye'nin en güzel kokulu güzergahı Melen Botanik Vadisi aynı zamanda şehrin turizmini de geliştirecek. Doğaya önem veren belediyecilik anlayışımızın en güzel yansıması gerçekleştireceğimiz projelerimiz olacak. Rabbim şehrimize ve ülkemize değer katacak projemizin hayırlarla sonuçlanmasını nasip etsin” dedi.