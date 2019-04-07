Melen Balsuyu Projesinde sona gelindi

Kaynarca Orman Bölge Şefi Adem Suna, proje kapsamında 7 milyon fidanın toprak ile buluşacağını ve şuana kadar 14 kilometrelik kısımda 1 milyon adet fidan dikimi gerçekleştirdiklerini belirtti. Proje tamamlandığı zaman Türkiye'nin en uzun ve estetik bal ormanı olacağını da ifade eden Suna, "Karasu Camitepe sınırından başlayarak Karaçalı-Kefken sınırları içerisinde Lavanta, Biberiye, Adaçayı, Kekik, Defne, Akasya, Ihlamur türleri olmak üzere toplam 14 kilometrelik kısımda 1 milyon adet fidan dikimi gerçekleştirdik. Diğer bölgelerde ise fidan dikim işlemleri sona ermek üzere. Proje kapsamında toplam 7 Milyon fidan toprakla buluşacak. Diğer etaplarda bittiği anda tesis 95 kilometre uzunluğunda 6 bin 850 dekar alan 9 bin 500 kovan ile Türkiye'nin en uzun ve estetik bal ormanı olacak" dedi.

Adem Suna, "Ağaçlandırma çalışmaları sonucunda; topraklarımız erozyona karşı korunarak biyolojik çeşitliliğin geliştirilmesine, estetik görselliğe kavuşan çevrede halkın rekreasyon ihtiyacı karşılanarak hem doğa turizminin canlanmasına hem de Melen Suyu boru hattının güvenliğine katkı sağlamış oldu" diye konuştu.