Memleketine gelen lösemi tedavisi gören gence muhteşem karşılama

Ankara'da lösemi tedavisi gören Akyazılı Tayyip Atmaca, tedavisi sonrası memleketi Akyazı'da konvoy yapılarak karşılandı.

Ankara'da lösemi tedavisi gören Akyazılı Tayyip Atmaca, tedavisi tamamlandıktan sonra dün akşam memleketi Akyazı'ya geldi. Atmaca'nın ilçeye gelişi sırasında yakınları ve sevenleri konvoy düzenledi. Konvoy eşliğinde evine gelen Tayyip Atmaca için evinin önünde Kur'anı Kerim okunarak dua edildi. Cumhur İttifakı'nın Akyazı Belediye Başkan Adayı Bilal Soykan da Atmaca'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Hepinizi çok seviyorum”

Yaşanan çoşkulu karşılama sonrasında Tayyip Atmaca, evin önünde yaptığı kısa konuşmadasında, "Hoşgeldiniz. Arkamda olduğunuz ve dualarınız için sağolun. Hepinizi çok seviyorum. Cumhurbaşkanımızla görüştük. O da yanımızda dualarıyla beraber. Size selamları var" dedi.