Memur adayları sınava polis sayesinde yetişti

Sakarya'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumuna yetişmeye çalışan adayların yardımına polis ekipleri koştu. Motosikletlerin arkasına atlayan adaylar, sınava zamanında yetişti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz 2022'de düzenlenen KPSS oturumları, soruların bir yayınevinin yaptığı deneme sınavındaki sorularla aynı olduğu iddiaları üzerine iptal edilmişti. Bu çerçevede iptal edilen oturumlar bugün saat 10.15'de yapılan sınavla başladı. Sakarya'da sınav öncesinde adaylar sabah saatlerinde sınava girecekleri okulların önlerine gelirken, bazı adaylar sınava yetişebilme tedirginliğine kapıldı. Sınava geç kalma korkusuyla yüz yüze gelen adayların yardımına ise polis ekipleri koştu. Polis motosikletlerinin arkasına atlayan adaylar, sınava girecekleri okula polisler sayesinde yetişti.