Mera olarak kullanılan alanda yangın çıktı, 25 dönüm arazi kül oldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde mera olarak kullanılan alanda çıkan yangın 25 dönüm araziyi kül etti. Duruma tepki gösteren muhtar ise "Defalarca halkımızı ikaz ettik anons yaptık fakat kendini bilmez birkaç kişi maalesef bunu yapıyor" dedi.

Yangın, Kurudere Mahallesinde mera olarak kullanılan alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı merada yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle 25 dönüm arazinin kül olduğu öğrenildi. Arazinin kişi ve kişiler tarafından yakıldığını iddia eden Kurudere Mahalle Muhtarı Hasan Emanet, durma tepki gösterdi. Emanet, "Defalarca halkımızı ikaz ettik anons yaptık fakat kendini bilmez birkaç kişi maalesef bunu yapıyor. Bundan sonra takibini yapıp hukuk yoluna gidilecektir. Bu şahısları gören vatandaşlarımızın muhtarlığı bilgi vermeleri rica olunur" dedi.