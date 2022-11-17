Metal hurda yüklü tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde metal hurda yüklü tır ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.50 sıralarında Karasu-Adapazarı yolu Karasu girişi üç yol ağzında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsaniye Mahallesi'nde bulunan bir araziye hurda metal taşıyan S.M. idaresindeki 06 CNZ 671 plakalı tır ile dönel kavşaktan Karasu'ya giriş yapmakta olan Ö.B. idaresindeki 34 EY 4036 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan yaralı G.Ç., bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.