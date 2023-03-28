İhlas Haber Ajansı

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Meteoroloji uyarmıştı, Sakarya'da yağış etkili oluyor

Meteorolojik verilerin ardından Sakarya’da gece saatlerinde başlayan yağmur etkisini sürdürüyor.

Meteorolojik verilerin ardından Sakarya'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkisini sürdürüyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Sakarya Valiliği, şehirdeki kuvvetli fırtına ve sağanak yağış için uyarmıştı. Gece saatlerinde şehir genelinde şiddetli rüzgarla birlikte yağış etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü şehirde sabah saatlerinde de etkisini sürdüren yağışın, gün boyu devam etmesi bekleniyor.

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