İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet metrelerce sürüklendi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet metrelerce sürüklendi. kazada sürücü ağır yaralandı.


Kaza, Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ç. idaresindeki motosiklet sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkarak devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi. Meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yaralı K.Ç. Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücü buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.