Mezarlığın ortasında oluşan obruk şaşkına çevirdi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde mezarlıkta yaklaşık 6 metre derinliğinde, 30 metre genişliğinde oluşan ve bölgede ilk defa görülen obruk panik oluşturdu. Çökme oluşan alanda bulunan 1 mezarlıkta zarar görürken, konuya ilişkin yetkililer inceleme başlattı.

Kocaali ilçesi Gümüşoluk Merkez Mezarlığı'nda daha önce hiç görülmemiş bir olay yaşandı. Mezarlığın içerisinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı derin bir obruk oluştu. Durumu fark eden ve şaşkına dönen vatandaşlar ise durumu mahalle muhtarı ile paylaştı. Konuya ilişkin yetkililer inceleme başlattı. Derinliği yaklaşık 6 metre, genişliği ise 30 metre civarında olan obruk bir mezarlığa da zarar verdi. Gümüşoluk Mahalle Muhtarı Bilal Hazar, bölgede ilk kez böyle bir obruk gördüklerini belirtti. Obruğun oluşma sebebi ise bölgede yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak.

“Bir tane mezarımız içeriye kaydı”

Bölgede ilk defa böyle bir obruk oluştuğuna değinen Mahalle Muhtarı Hazar, “Mezarlıkta oluşan obrukla alakalı İsmail Hakkı ağabeyimiz ve yanındakiler haber verdi. Biz de o zamanda Adapazarı merkezdeydik, daha sonrasında geldik baktık. Ve gerçekten baya afaki bir durum var burada. Bunla alakalı hemen Kocaali Mezarlıklar Müdürlüğü sorumlusu Cemal Şen ve Karasu Müdürü Mehmet Pehlivan'ı aradık. Mezarlıkla alakalı bir sıkıntı da oldu ne yazık ki bir tane mezarımız içeriye kaydı. Bununla alakalı onlarla da bir istişare yaptık ve daha sonra bunun araştırılması gerektiğini söyledik. Kocaali Belediyesi'ni bu konuyla alakalı bilgilendirdik. Ve konunun Büyükşehir Belediyesi'ne aktarıldığını öğrendik. Bölgeye gelecek jeoloji uzmanları bu konuyu yapacakları çalışma ile netleştirecek. Bu obruk bizi gerçekten şaşırttı. Çok büyük bir olumsuzluk mu değil mi? Çok büyük bir olumsuzluk olduğuna inanmıyorum açıkçası ama inşallah öyle değildir. Çünkü çok büyük bir olumsuzluk olması için mahallemizde hemen hemen her bölgede veya yıllar boyunca gelen obruklar oluşması gerekir ki bu şekilde olur. Bu daha benim hatırladığım veya büyüklerime sorduğum kadarıyla ilk obruk” dedi.

“Teferruatlı bir inceleme yapılacak”

Bölgede bulunan mağaraların, obruğa sebep olabileceğine değinen Hazar, “Ortaköy beldemiz kalkarken o zaman bir uzmanlar gelmiş. Köyümüzün altında çok mağara olduğunu söylemiş. Gerçekten de köyümüzün altında mağaralar bulunmaktadır. Bu da büyük bir ihtimalle bir mağara işte salyangoz mağara tarzında bir şeyler söyleniyor bilmiyorum tabi ben olaya hakim değilim tam olarak. Ondan kaynaklı bir durum olup da içeri göçme olduğunu düşünülüyor. Tabii bu konuyu mühendis arkadaşlarımız, jeoloji uzmanlarımız birkaç gün içinde netleştireceklerine inanıyorum. Şu an olay Kocaali Belediyesi, Mezarlıklar Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyemiz nezdinde araştırılıyor. Birkaç gün içinde inşallah jeoloji uzmanlarımızı buraya gelip daha teferruatlı bir inceleme yapacaklardır” diye konuştu.

“Bu zamana kadar böyle bir konu yoktu, şaşırdık”

Obruğun birkaç saat içerisinde oluştuğunu anlatan İsmail Hakkı Kaçmaz, “O gün biz burada çalışıyorduk, Çocuklarla beraber. Beton döktük. Saat 11'e kadar hiçbir şey yoktu. İşim bitti eve gittim daha sonrasında saat iki gibi geldiğimizde obruk oluşmuştu. Ben böyle bir şey bilmiyordum, bu zamana kadar böyle bir konu bizim burada yoktu, şaşırdık” şeklinde konuştu.