İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mezarlık içerisinde bulunan çalılık alana 1 kilo 900 gram kubar esrar gizlemişler

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, mezarlık içerisinde bulunan çalılık alana gizlenmiş şekilde 1 kilo 900 gram kubar esrar ele geçirildi.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, mezarlık içerisinde bulunan çalılık alana gizlenmiş şekilde 1 kilo 900 gram kubar esrar ele geçirildi. Konu ile ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.


Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Söğütlü İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timlerince Söğütlü ilçesi Akgöl Mahallesinde bulunan mezarlık mevki'inde bulunan çalılık alanda yapılana aramada; poşet içerisine gizlenmiş 1 kilo 500 gram esrar olan 10 litrelik plastik bidon bulundu. Aynı poşet içerisinde 1 adet hassas terazi, ayrı bir poşet içerisinde 300 gram ve 89 adet 5-6 gramlık satışa hazır kubar esrar bulunarak savcılık kararı ile el konuldu.


Uyuşturucu madde imal ve ticareti şüphelisi olarak ise olay mahallinin yaklaşık 50 metre yakınında ikamet eden T.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. T.Y.'nin kardeşi H.Y.'nin de olay ile bağlantısı olduğundan şüphelenen jandarma ekipleri H.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Gözaltına alınan T.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.