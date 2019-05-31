Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından mezarlıkların bakım ve temizlik çalışmaları yapılarak Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor.

Şehir genelinde bulunan 523 mezarlığın ot temizliği, yol bakımı, sulama işleri ve onarım çalışmalarında sona gelindi. Bayramda gelen ziyaretçilerin rahat edebilmeleri için yollar onarılırken, uzamış otların kesimi de devam ediyor.

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bayramda hemşerilerimizin mezarlık ziyaretlerini rahat bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için gerekli bütün çalışmalarda sona yaklaştık. Mezarlarımızın temizliğine gösterdiğimiz hassasiyeti ziyaretçilerimizin rahat etmesi içinde gösteriyoruz. Biz sorumluluk alanımızda olan bütün mezarlıkların en ince detayına kadar temizlik ve bakım çalışmalarını yapıyoruz fakat şahıs mezarları şahsi bir alan olduğu için maalesef üstlerini temizlediğimizde merhum yakınları tepki gösterebiliyorlar. Bu yüzden yakınlarının ektiği çiçekler zarar görmesin diye mezar üstlerini değil genel olarak mezarlıkları temizliyoruz” ifadelerine yer verildi.