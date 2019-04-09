Mezunlar Derneği öğrenci toplulukları ile buluştu

Dr. Furkan Beşel, Sakarya Üniversitesi bünyesinde aktif olarak faaliyet gösteren 174 öğrenci topluluğu temsilcileri ile bir toplantı düzenledi.

Toplantıda Mezunlar Derneği yeni yönetimi olarak hedeflerini ve projelerini aktaran Doç. Dr. Furkan Beşel, öğrenciler ile iletişimin mezuniyet öncesinde başladığını vurgulayarak mevcut öğrenciler ile olan iletişimin en az mezunlarımızla olan iletişim kadar önemli olduğunu ifade etti. Mezunların üniversiteye olan aidiyet duygularının henüz öğrenciyken kazanabileceğine belirten Doç. Dr. Beşel, öğrenci toplulukları ile istişarelerin önemine dikkat çekti.

SAÜ Mezunlar Derneği yeni yönetimi olarak henüz bir ay geçmesine rağmen çalışmalara hızla başladıklarını ifade eden Beşel, öncelikle kurumsallık açısından önem arz eden dernek logosunun belirlendiğini ve sosyal medya hesaplarının açıldığını ayrıca web sitesinin hazırlanmasında da sona yaklaştıklarını belirtti. Doç. Dr. Beşel, mezunların CV havuzunu oluşturma, istihdam sağlama konusunda projeler geliştirme, logolu ürünler hazırlama, dergi yayınlama, mezunlara birçok avantaj sağlayacak ‘Mezunkart' hizmetini sunma vb. projeleri olduğunu ifade etti.

Görev süreleri içinde bu projeleri zamana yayarak hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Beşel, “SAÜ Mezunlar Derneği'ne olan desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan ve yönetimine 180 bin mezunumuz adına teşekkür ve saygılar sunuyorum” dedi.