MHP'ye geri dönen Başkan Babaoğlu ilk ziyaretini MHP Hendek ilçe teşkilatına yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından rozet takılarak, ‘Hoş geldin' denilen Başkan Babaoğlu şehre döndüğünde ilk ziyaretini MHP Hendek ilçe teşkilatına yaptı.

İlçe teşkilatında yoğun bir kalabalık tarafından meşalelerle karşılanan Başkan Babaoğlu, kendisini bekleyen partililerle tek tek kucaklaştı. Kısa bir konuşma yapan MHP Hendek İlçe Başkanı Burhan Namlı, “Sizlere Genel Başkanımızın Sayın Devlet Bahçeli'nin selamlarını getirdik. Başkanımız yuvasına geri döndü. Yuvanıza hoş geldiniz diyorum. Hepimiz için hayırlı olsun” dedi.

MHP'ye tekrardan dönüş yaptığı için mutluluk duyan Başkan Babaoğlu, “Kısa bir ayrılık sonrasında tekrar yuvaya dönmek hepimiz için çok güzel. Bu teşkilatın her kademesinde onurla ve gururla görev yaptım. 10 yıl ilçe başkanlığı görevinde bulundum. Artık en ufak bir kırgınlık, dargınlık olsun istemiyoruz. Bu dönüş yeni bir başlangıcın müjdecisidir. Güzel ve aydınlık yarınlar için hepimize büyük görevler düşüyor. Hendek hepimizden hizmet bekliyor. Çok çalışacağız, yorulmayacağız. Hendek'i adım adım geleceğe taşıyacağız. 2020 yılını kısa vadeli projelerin hayata geçeceği hizmet yılı ve yatırım yılı ilan ettik. Vatandaş memnuniyetini üstün kılan, yaşanabilirlik seviyesinin arttığı bir Hendek'i inşa edeceğiz” diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, “Birkaç ay süren rahatsızlığım sebebiyle partiye gelmeye başlamıştım. Ama bugün hastalık bitmiştir” sözünü hatırlatan Babaoğlu, “Sayın Genel Başkanımızın kendi rozetini çıkarıp bana vermesi ve bu sözleri şahsıma layık görmesinden dolayı onur duydum, gurur duydum. Yuvama döndüğüm andan bu yana mutlulukların en güzellerini yaşıyorum. Sağ olun var olun. Rabbim Genel Başkanımıza sağlık versin, başımızdan eksik etmesin” şeklinde konuştu.