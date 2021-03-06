Mıcır yolda ağaca çarpan motosikletli sürücüsü hayatını kaybetti

Sakarya'da eski Adapazarı-Karasu Yolu'nda çalışma yapılan bölgede mıcıra giren motosiklet devrilerek, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada 21 yaşındaki sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Söğütlü ilçesindeki tek şeritli olan eski Karasu-Adapazarı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkant Kargün'ün (21) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, seyir halindeyken yolun çalışma olan bölümünde dökülen mıcıra girdi. Kontrolden çıkan motosiklet, savrularak yol kenarındaki ağaca çarptı. Paramparça olan motosikletin sürücüsü Berkant Kargün, kazayı fark eden yakıt istasyonu çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekiplerince Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan genç sevk edildiği Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.