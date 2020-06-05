Millet Bahçesi törenle açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan Sakarya'da ki Millet Bahçesi törenle hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen ve Sakaryaspor Eski Stadyumu arazisi üzerine yapılan 62 bin 773 metrekare alanda kurulan Millet Bahçesi törenle hizmete açıldı. Açılışa Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Kenan Sofuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, ilçe belediye başkanları, oda temsilcileri, bürokratlar katıldı. Ankara Kültür Merkezi'nde 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan ve Sakarya Millet Bahçesi'nin de aralarında bulunduğu 10 Millet Bahçesi'nin açılışını gerçekleştirmiş oldu.

Sakarya'mızın güzelliğine güzellik katacak

5 Haziran Dünya Çevre gününde şehre nefes katacak bir Millet Bahçesi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Ekrem Yüce, “Millet Bahçesi'nin ülkemize, şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu güzel bahçenin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, milletvekillerimize, TOKİ yetkililerine, çalışanlara ve kadirşinas milletimize teşekkür ediyorum. Toplamda 62 bin 773 metrekare alanda kurulan Millet Bahçemiz, şehrimizin görünümüne yeni bir hüviyet kazandırdı. İçerisinde Millet Kıraathanesi, Yeşilay Kafe, seyir kulesi, seyir terası, gölet, yansıma havuzu, yürüyüş yolları, mescit ve idari binalardan oluşan Millet Bahçesi, şehrimizin sosyal hayatına yeni bir soluk getirecek. İnşallah Sakarya'mız, Millet bahçesiyle güzelliğine güzellik katacak” dedi.

Yeşilin şehri Sakarya

Sakarya'nın yeşiline ve toprağına çok önem verdiklerini belirten Başkan Yüce, “Sakarya'mız doğası ile yeşili ve mavisi ile doğal güzellikleri ile ülkemizin en güzel şehirlerinden birisidir. Şehrimiz; iklimiyle, yetiştirilen farklı ürünleriyle, havasıyla, doğasıyla, kültür çeşitliliğiyle yüksek potansiyele sahip. Biz de şehrimizdeki potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak için var gücümüzle gayret ediyoruz. Şehrimize vizyon katacak projeleri, tüm dünyada öne çıkabileceğimiz alanlarda yaptığımız çalışmaları bir bir hayata geçiriyoruz. Tarımsal üretimde Sakarya'yı yüksek noktalara getirmek en büyük hedefimiz. Bu konuda adımlarımızı atıyoruz” diye konuştu.

Var gücümüzle çalışıyoruz

Başkan Yüce sözlerinin devamında, “Alandüzü'nde 40 hektarlık bir alana endüstriyel kenevir ekimini gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde kenevir üretimi ile ilgili bir buluşma gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz günlerde Melen Botanik Vadisi ile ilgili bir protokol imzaladık. Vadide üreteceğimiz ürünlerin 10 yıl boyunca satışını garanti altına aldık. Melen Botanik Vadisi içerinde bulunan bitki çeşitliliği ile, yürüyüş yolları ile, hem tıp hem de gıda sektöründe kullanılacak olan arıcılık faaliyetleri ile kısa zamanda Cennet Vadisi olacak. Ayrıca kurmayı planladığımız çikolata fabrikası ve Mısırözü yağı fabrikası için adımlarımızı hızlandırdık. Görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Şehrimiz için en iyisini en güzel şekilde yapmanın mücadelesi ve gayreti içerisindeyiz. Sakarya'mızın yeşilini daha yeşil, doğasını daha güzel, turizmini daha aktif, sanayisini daha gelişmiş hale getirmek, hemşehrilerimizi, Sakarya'da yaşayan vatandaşlarımızı mutlu etmek, şehrimizi ülkemizin değil dünyanın en yaşanılabilir şehirlerinden biri haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Şehrimize hayırlı olsun

AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ise yaptığı konuşmada, “Korona virüs salgınında ülkemiz Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde büyük bir başarı hikayesi ortaya koydu. Dünyanın en güçlü devletleri yardım beklerken ülkemiz Afrika'da, Asya'da 100'ü aşkın ülkeye yardım gönderdi. Yeni normalleşme dönemine girdik. Maske kullanmak çok önemli bu süreçte. Hem kendi sağlığımızı hem de sevdiklerimizin sağlığını korumak için maske takalım. Millet Bahçesi ise hem alanının genişliği hem de yeşillinin fazlalığı ile güzel bir bahçe oldu. Hepimizin anısının geçtiği Çark Mesire ve Sakarya Stadyumu'nun arazisi üzerine yapılan bu bahçede artık yeni anılar biriktirecek, ailelerimizle ve sevdiklerimizle yeşilin içinde güzel dakikalar geçireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür eder, şehrimize hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

Sakarya'ya zenginlik katacak

Vali Ahmet Hamdi Nayir yaptığı açıklamada, “Çevre bizim her şeyimiz, çevre insanımızı, ülkemizi ilgilendiren en önemli hususlardan biri, çevre bizim geçmişimiz, çevre bizim geleceğimiz, çevre bizim kültürümüz, çevre bizim sağlığımız, çevre bizim tarımımız, çevre bizim ekonomimiz. Bu kadar önemli bir günde çevreye ait bir değeri kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu alanı Sayın Cumhurbaşkanımızın yönlendirmesiyle ilimiz kazanmış oldu. İnanıyorum ki bu değerler insanımız için, geleceğimiz için, çevre için önemli bir etki oluşturacaktır, ilimize zenginlik katacaktır, ilimizin güzelliğine, yeşilliğine, doğasına ayrı bir güzellik katacaktır. Ben emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız olmak üzere, TOKİ yetkililerine, Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ve burada emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum, ilimize hayırlı, uğurlu olsun diyorum” dedi.