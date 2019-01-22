Milletvekili Dikbayır, Emeklilikte Yaşa Takılanlar derneğinin toplantısına katıldı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği temsilciliği İnşaat Mühendisleri Odası konferans salonunda bir etkinlik düzeledi. Etkinliğe İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'da katıldı. Gerçekleşen toplantıda konuşan Milletvekili Dikbayır, kendisinin de EYT'lilerden biri olduğunu söylerken, “Ben şuna üzülüyorum. Biz hergün hak aramak zorunda kalıyoruz. Dün Tank Palet için, bugün EYT için. Bunlar zaten bizim hakkımız. Bunu almak için neden mücadele etmek zorunda bırakılıyoruz” diye konuştu.

“Meclis'te mücadele ediyoruz”

Emeklilikte Yaşa Yakılanlar ile ilgili TBMM'nde bir araştırma önergesi verdiklerini de hatırlatan Milletvekili Dikbayır, “Biz İYİ Parti olarak Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili Meclis'te bir araştırma önergesi verdik. AKP ve MHP buna hayır dedi. Gereğini sandıkta yapın. Söz verdikleri için MHP ilk oylamada bize destek vermişti. Çok değerli Grup Başkanvekilleri vardı orada. Ama 1 saat sonra görevden alındı. İslamiyet kılıçla yayılmadı. Güzel ahlakla ve sözünü tutmakla yayıldı” dedi.

“Sarı kart gösterin”

İnsanların yıllarca prim ödemesine ve emekliliğe hak kazanmasına rağmen bu haklarını aramak zorunda bırakıldıklarını söyleyen Milletvekili Dikbayır, “Üstelik bir de söz verdiler. Bir partinin programı, onun namusudur. Adam olun da sözünüzü tutun. Ama artık şunu düzeltmek lazım. Hükümettekiler diyor ki, ‘Ne yaparsak yapalım zaten oy alıyoruz' onları bu psikolojiden çıkartmak lazım. Şimdi sarı kart gösterin. Oturup düşünsünler. Biz nerede hata yaptık, nerede noksan yaptık, bu vatandaş bize küstü, darıldı, bizim oyumuzu düşürdü. Bakın bu sefer iktidarda kaldıkları süre boyunca daha iyi yönetecekler. Şuna da kanmayın ama. Seçimden sonra yapacağız. Programımıza koyduk. Yine diyecekler size. TBMM'nde bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Emin olun hemen hemen her gün bu konu gündeme gelmeye devam ediyor. Her gün konuşmalar yapılıyor. Ama dinlemiyorlar ki. Bunun en güzel yolu sandıktır” diye konuştu.