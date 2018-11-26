Milletvekili Dikbayır esnafın sorunlarını dinledi

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Selçık Kılıçaslan ile birlikte ilçelerde bir dizi ziyaretlerde bulunarak, esnafın sorunlarını dinledi. İlk olarak Ferizli'ye giden Dikbayır ve Kılıçaslan, İYİ Parti Ferizli İlçe Başkanı Fatih Akgün ve yönetimi ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İYİ Partililer, daha sonra Ferizli Esnaf Odası Başkanı Bahattin Paşalı'yı da ziyaret ederek ilçenin ve esnafın içinde bulunduğu durum ile ilgili görüş alışverişinde bulundular. Dikbayır ve beraberindekiler daha sonra Gölkent'te vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet ettiler ve programın devamında ise Akyazı Sanayi Esnafına da ziyaret gerçekleştirdiler.

Bu ülkede yazar kasa fırlatılmasıyla hükümetin değiştiğini hatırlatan Dikbayır, “Bugün esnafımız o yazar kasa fırlatılan dönemlerden bile daha kötü durumda. Birçok gün siftahsız eve dönen esnafımızın umudu tükenmiş, dayanacak gücü kalmamıştır. Sattığı ürünü yerine koyamayan esnafımız akşam eve gittiğinde televizyonda ne görüyor? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıyor kendilerini fırsatçılıkla, stokçulukla suçluyor. Hakaret üstüne hakaret yiyorlar. Bizim esnafımız, çiftçimiz, tüccarımız, sanayicimiz bu hakaretleri hak etmiyor” dedi.

Uygulanan yanlış politikalarla ülkenin iflasın eşiğine geldiğini belirten Milletvekili Dikbayır, “Millet diyor ki ülkede yangın var. Ülkede soygun var. Peki onlar ne yapıyor. Soyanların değil, soğanların peşine düşüyorlar. Milletimiz artık bu şarkıyı dinlemiyor. Bu ninniler artık fayda etmiyor. Fayda etmediğini onlar da görüyor olacaklar ki, ittifak üstüne ittifak kurguları ile millete yeni masallar üretmenin peşine düşüyorlar” diye konuştu.

“Saadet Partisi'ne ziyaret”

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan ve İl Yöneticileri, Saadet Partisi İl Başkanı Fahrettin Bay ve yönetimini de ziyaret ettiler. Yerel seçim öncesinde istişarelerde bulunan iki partinin yöneticileri, Sakarya'nın iyi yönetilmediğini ve insanların tepkilerinin büyük olduğunu belirterek, “Sakarya ne hak ettiği şekilde yönetiliyor ne de hak ettiği şekilde temsil edilebiliyor. Yerel seçimlerde çok büyük değişiklikler olacak” şeklinde görüş belirttiler.