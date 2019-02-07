Milletvekili Dikbayır, “Milletimiz gerçek ittifak neymiş görsün”

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Danıştay kararının öğrenci andıyla ilgili kararının uygulanması konusunda TBMM'ne verdikleri kararın AK Parti ve HDP'nin red, MHP'nin de çekimser oylarıyla kabul edilmediğini söyledi.

Yüksek Mahkemelerden biri olan Danıştay'ın kararının Hükümet tarafından uygulanmadığını ve suç işlendiğini ifade eden Dikbayır, “Demokrasi ile yönetilen, anayasası olan herhangi bir devlette uygulanması gereken mahkeme kararı, Türkiye'de uygulanmıyor. Kuvvet erklerinin ihlali ile Anayasal suç işleniyor. Bu konuyla ilgili olarak verdiğimi araştırma önergesi bile engelleniyor. Yasanın uygulanmadığı, Meclis'te dahi konuşup, tartışılamadığı bir ülke sizce hangi rejim ile yönetilmektedir” diye konuştu.

“Rahatsız olanların ittifakı”

‘Türküm, doğruyum, çalışkanım' sözleri ile başlayan ve ‘Ne Mutlu Türküm Diyene!' sözleri ile biten öğrenci andının Yüksek Mahkeme kararına rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeniden yürürlüğe konulmadığını ifade eden Milletvekili Dikbayır, “Bu mahkeme kararının uygulanmamasının altında tabiki başka bir ittifak var. Bu ittifak, ‘Ne Mutlu Türküm Diyene' sözünden rahatsız olanların ittifakıdır. Milli ve manevi konulara karşı, milletimizin faydasına olacak tüm girişimlere karşı sürekli Meclis'te karşımıza set kuran ittifaktır. Bu AKP, HDP ve MHP'nin ittifakıdır” dedi.

Kendileri hakkında FETÖ iftirasında bulunanların milletten yedikleri tokattan sonra bu sefer ağız değiştirerek, utanmadan İYİ Parti'nin terör örgütleri ile ilişkileri olduğu iftirasını atmaya çalıştıklarını belirten Milletvekili Dikbayır, “AK Parti ile HDP ikinci baharlarını yaşıyor diyeceğim ama bu yanlış olur. Çünkü aslında birbirlerinden hiç uzaklaşmadılar. İki partinin ilişkileri ilk günkü gibi taze. Birbirlerine her ihtiyaç duyduklarında aralarına MHP'yi de alarak kol kola oylamalara giriyorlar. Milliyetçilik üzerine mangalda kül bırakmayanlar gerçekte nasıl bir yol izliyorlar? TBMM'nde olan biteni tüm milletimiz görüyor. Yakında yine Megri Megri türküleri söyleyip, birlikte ağlaşmaya başlarlar” şeklinde konuştu.

“HDP, İYİ Parti karşısında aday çıkaracak”

Genel Başkanları Meral Akşener'in oyların bölünmemesi nedeniyle Iğdır'da aday çıkarmayacaklarını, Cumhur ittifakını oluşturan MHP ve AK Parti'nin aday sayısını 1'e düşürmesi durumunda, Iğdır'da bu adaya oy vereceklerini açıkladığını da hatırlatan Milletvekili Dikbayır, “Bizim niyetimiz ve eylemimiz de ortadadır. Aynı samimiyeti Cumhur ittifakı da göstersin ve Iğdır'da iki parti birbiri ile yarışmasın. Tek adaya düşürsün. Biz de orada onları destekleyelim dedik. Cumhur ittifakı bırakın bunu yapmayı, İYİ Parti'yi HDP ile birlikte hareket etmekle suçladı. O suçladıkları HDP, şimdi kalkıp Millet ittifakı içerisinde bizim aday çıkardığımız şehirlerde, aday çıkarma kararı aldı. Bence bu kadar dolambaçlı yollara gerek yok. Yan hakem gibi kenar çizgisinde durmak yerine oyuna girsin ve Cumhur ittifakının içinde resmen de faaliyette bulunsunlar. İYİ Parti'ye çamur atan yalancıların mumları artık bırakın yatsıya kadar yanmasını, 1 dakika bile yanmıyor” ifadelerini kullandı.

“Milletimizin güveni hızla azalıyor”

Tüm uyarılarına rağmen milletimizin aldığı Cumhurbaşkanlığı sistemi kararına saygı duyduklarını ifade eden Milletvekili Dikbayır, “Parlamenter sistemden uzaklaşmakla ilgili endişelerimiz maalesef bugün bir bir ortaya çıkıyor. Yasama organı Meclis, asli görevinden git gide uzaklaştırılıyor. Tartışmadan, uzlaşı sağlanmadan bir müdürlük gibi sadece saraydan havale edilen kanunlar kabul edilip geri gönderiliyor. Yargı organlarının verdiği kararlar uygulanmıyor. Milletimizin umut bağladığı sisteme güven de çok hızlı bir şekilde düşüyor. Tüm araştırmalarda acı gerçekler ortaya çıkıyor. Milletimizin, Cumhurbaşkanlığına, Yargıya ve Meclis'e olan güvenini azaltmaya kimsenin hakkı yoktur” dedi.