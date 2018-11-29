Milletvekili Dikbayır, “Sakarya'daki belediyelerin gelirlerini artırın”

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, TBMM KİT Komisyonunda yaptığı konuşmada, Sakarya'daki Belediyelerin İller Bankası'ndan aldıkları payların artırılması gerektiğini belirterek, “Belediyeyi kimin yönettiği hiç önemli değil, hangi parti olduğu hiç önemli değil. Yani bu yarayı biz düzeltirsek Sakarya halkı bir miktar daha iyi hizmet alacak” dedi.

Aynı zamanda TBMM KİT Komisyonu üyesi olan İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Sakarya'daki belediyelerin İller Bankası'ndan daha fazla pay alması gerektiğini rakamlarla ispat ederek, komisyon üyelerinden bu konuda çalışma yapılmasını istedi. 5779 sayılı Kanun'a göre, İller Bankası'nın illere para dağıttığını ama Sakarya ilinin 30 Büyükşehir Belediyesi arasında bu dağıtımda 30. sırada yer aldığını hatırlatan Milletvekili Dikbayır, “Nedeni şu: ‘İl özel idareleri ve belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden pay verilir' diyor kanun. Pay genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamından vergi iadeleri düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden hesaplanır. Şimdi, Sakarya'daki fabrikaların birçoğu ihracatçı firma olmasından dolayı burada vergi iadesi kesiliyor. Bakın, özellikle mesela, 2018 yılında nisan ayında eksiye düştü alacağı para, bırakın azalmayı, eksiye düştü, temmuz ayında da eksiye düştü. Şimdi burada büyük bir haksızlık var, büyük bir çarpıklık var; bunun ivedilikle çözülmesini talep ediyoruz” dedi.

“Ortalama 537 TL, Sakarya'da 292 TL”

Sakarya'daki firmaların birçoğunun ihracatçı firma olmasından ötürü vergi iadesinin bir hayli yüksek olduğunu vurgulayan İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, “Bakın, özellikle mesela, 2018 yılında nisan ayında eksiye düştü alacağı para, bırakın azalmayı, eksiye düştü, temmuz ayında da eksiye düştü. Şimdi burada büyük bir haksızlık var, büyük bir çarpıklık var; bunun ivedilikle çözülmesini talep ediyoruz. Şimdi, Sakarya Belediyesini ya da bir başka belediyeyi fark etmez, hangi ilimiz olursa olsun kimin yönettiği önemli değil, hangi partinin yönettiği önemli değil; burada bir haksızlık var. Şimdi, büyükşehir belediyelerinde kişi başı ortalaması, aldığı pay 537 lira iken Sakarya'da bu rakam 292 lira; en sonuncu, otuzuncu sırada” diye konuştu.

“Kocaeli, Sakarya nüfusunun 2 katı, ama aldığı pay 10 kat fazla”

Kocaeli ve Sakarya'nın aldığı payları karşılaştıran Milletvekili Dikbayır, “Yine başka bir rakam vereyim: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, nüfusu 1 milyon 830 bin, aldığı para 1 milyar 565 milyon küsur; Sakarya'nın nüfusu 976 bin, aldığı para 178 milyon. Yani 2 katı nüfusu var ama Kocaeli Belediyesinin aldığı paranın yüzde 10'unu alıyor neredeyse. Bir başka rakam daha vereyim: Şimdi, vergi iade oranlarında, mesela Kocaeli yüzde 3, Ordu yüzde 21 -karşılaştırmak anlamında söylüyorum- işte, Van yüzde 26, Sakarya yüzde 78. Şimdi, Sakarya ilindeki firmalar ihracat yaparak, memleket ekonomisine katkı sağlayarak aslında cezalandırılmış oluyor; yani lütfen, bu yaraya parmak basın, bunu acil bir şekilde çözelim. Bakın, ben Sakarya Milletvekiliyim, İYİ PARTİ milletvekiliyim. Şu anda Sakarya Belediyesi, uzun yıllardır AKP belediyesi; belediyeyi kimin yönettiği hiç önemli değil, hangi parti olduğu hiç önemli değil. Yani bu yarayı biz düzeltirsek Sakarya halkı bir miktar daha iyi hizmet alacak. Lütfen, çok rica ediyorum, buna destek olmanızı istiyorum” şeklinde konuştu.