Milletvekili Dikbayır, “Tank Palet çalışanları fabrikayı boşaltabilir”

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Tank Palet Fabrikasının bazı bölümlerini BMC'te verildiği bilgisini aldıklarını ve işin peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Milletvekili Dikbayır, Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi kararından geri adım atılmazsa, orada çalışan işçilerin başka fabrikalara tayinlerini isteyeceklerini belirterek, “O başarıları elde eden işçilerimiz, bu birikimlerini yabancı bir ordunun ortağı olacağı şirket için kullanmak istemiyorlar” dedi.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, katıldığı bir televizyon programında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Programda ağırlıklı olarak Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilme konusunun üzerinde duran Milletvekili Dikbayır, milli bir fabrikanın, bir askeri birliğin özelleştirilme kararına tüm Sakarya'nın karşı olduğunu, işçilerin ise bu konuyu özlük haklarından daha ziyade, milli bir mesele olarak gördüklerini anlattı. Milletvekili Dikbayır, “Benim AKP'li, CHP'li, MHP'li arkadaşlarım var. Herkes rahatsız. Zaten kimse de bir şey bilmiyor” diye konuştu.

Çalışanlar tayinlerini isteyecekler

Son aldığı duyumlara göre fabrikada çalışanların tamamının tayinlerini başka fabrikalara isteyerek, Tank Palet'i boşaltmak istediklerini belirterek, “Bunu bana ciddi bir şekilde ilettiler. Çünkü o fabrikada yapılan ürünlerin tamamı bu arkadaşlarımızın eseri. Onlarla biz gurur duyuyoruz. Oradaki mühendislerle, işçilerle, komutanlarımızla hepsiyle gurur duyuyoruz. Bir türlü bunu içlerine sindiremiyorlar. Bizi nereye gönderirlerse göndersinler, biz oraya gideceğiz. Ama biz bu bilgi birikimimizi ve tecrübemizi bir başka ülkenin ordusuyla paylaşmak istemiyoruz diyorlar” şeklinde konuştu.

Şartlar ne olacak kimse bilmiyor

Fabrikanın özelleştirme kapsamına alınıp, 25 yıllığına işletme hakkının devri ile söz konusu firmaya çok büyük bir imkan da sağlandığını ifade eden Milletvekili Dikbayır, “Fabrikanın işletme hakkının devri ile al fabrikayı kullan diyorlar. Oysa ki bu fabrikayı özelleştirmeye kalksalar 20 milyar liradan fazla değeri var. Ne kadar para ile işletme hakkı devredilecek, şartlar ne olacak kimse bilmiyor” ifadelerini kullandı.

BMC'ye şimdiden 2 bölüm verildi

Milletvekili Dikbayır, BMC'ye daha şimdiden fabrika içinde 2 bölüm verildiğinin duyumunu aldıklarını da söyleyerek, “Gidip göreceğim. Gelinen nokta bu maalesef. Bu işin peşini bırakmadık, bırakmayacağız. Elimizde ne imkan varsa, hepsini kullanacağız. Biz bu fabrikaya sahip çıkmak zorundayız. Bizim çocuklarımız için buna sahip çıkmak zorundayız. Hukuk çerçevesinde ne gerekiyorsa, sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu dünyanın tank yapan 5 fabrikadan biri. Sadece tank da yapmıyor. Savunma araçlarımız sınır ötesinde bile arıza yapsa, gidip bu ekipler orada müdahale yapıyorlar. Hangi özel firmanın hangi elemanı bunu yapar” dedi.

Buna hayır demezsek neye hayır diyeceğiz

Milletvekili Dikbayır sözlerini şöyle sürdürdü; “Türk ordusuna ait bir fabrika bugün satılıyorsa ve biz bugün buna hayır demiyorsak, peki başka neye hayır diyeceğiz? Yarın Tuzla'daki askeri gemi yapan fabrikayı özelleştireceğiz, ASELSAN'ı özelleştireceğiz derlerse, biz şimdi buna hayır demezsek, yarın neye hayır diyeceğiz?”