Milletvekili Dikbayır Tank Palet fabrikası için konuştu

Sen ülkenin bekası olarak gösterdiğin Tank Palet Fabrikası'na yatırım için 50 milyon dolar para bulamıyorsan, o zaman bu çok daha büyük bir vahamettir” diye konuştu.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Tank Palet Fabrikası'nın milli tank olmak üzere, savunma sanayine son derece stratejik üretimler yapabilmesi için 50 milyon dolarlık yatırım yapılması gerektiğini hatırlattı.

“Beka meselesine 50 milyon dolar bulamıyor musun?”

Milli savunma sistemlerinin üretilmesinin ve savunmada daha fazla milliliğe ulaşılmasının bir beka meselesi olarak adlandırıldığını ifade eden Milletvekili Dikbayır, “Evet bu bir beka meselesidir. Bu konuda biz de sonuna kadar destek veriyoruz. Şu anda ülkemizde ASESAN'ın ve özel sektörün yaptığı çok güzel çalışmalar var. İHA'lar, SİHA'lar. Bunları destekliyoruz. Ama diğer yandan siz beka meselesi olarak gördüğünüz, tank, obüs üreten fabrikamız ile ilgili Cumhurbaşkanı olarak özelleştirme kararnamesi çıkarıyorsanız ve ardından bunun özelleştirme değil de 25 yıllık kiralama olduğunu söylüyorsanız, burada bir sıkıntı var demektir. Türkiye, beka meselesi gördüğü bu önemli konuda, 50 milyon dolar parayı bulamıyor mu? O kadar maddi imkanlardan yoksun muyuz?” dedi.

“Ülkeyi yönetemediklerinin itirafı”

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Tank Palet Fabrikasının özelleştirme kararının, Hükümetin ülkeyi yönetemediğinin acı bir itirafı olduğunu belirterek, “Hükümet bitmiş. Sen ülkenin bekası olarak gösterdiğin Tank Palet Fabrikası'na yatırım için 50 milyon dolar para bulamıyorsan, o zaman bu çok daha büyük bir vahamettir. Eğer mesele para değilse, o zaman fabrikayı Katarlılara satıyorsan da o zaman bunun adı başka bir şeydir. O zaman bu fabrikanın ısrarla Katarlı bir ortaklığa satılmak istenmesinin başka gerekçeleri var. İhale dahi yapılmadan oldu bittiye getirilerek Katarlı ortaklı BMC'ye burasının devredilmesinin başka hedefleri var” şeklinde konuştu.

“Gerekirse biz buluruz ama”

Tank Palet Fabrikası için gerekli 50 milyon doları bulmaya hazır olduklarını da ifade eden Milletvekili Dikbayır, “Nasıl ki o fabrika kurulurken, Sakaryalılar kendi aralarında para topladı; nasıl ki ASELSAN'ın temeli yine Sakaryalı çiftçilerin kendi aralarında topladıkları paralarla atıldı. Gerekirse milletimiz Beka meselesi olarak gösterilen bu konuda da her türlü maddi fedakarlığı yapmaya hazırdır. Biz o 50 milyon doları seve seve buluruz. Ama o zaman siz o koltukta nasıl oturacaksınız?” dedi.

“OYAK vurgusu”

Önceki gün OYAK Holding'e bağlı Erdemir Demir Çelik Fabrikası'nın 1 milyar dolarlık ilave yatırım kararı aldığını yine Cumhurbaşkanı'nın büyük bir müjde olarak verdiğini de vurgulayan Milletvekili Dikbayır, “Devlet, Tank Palet'e 50 milyon dolar bulamıyor ama akılcı yönetilen bir başka güzide kuruluşumuz 20 katı büyüklüğünde yatırım kararı alabiliyor. Cumhurbaşkanı, OYAK'tan Tank Palet Fabrikası'na yatırım için 20 milyon dolar borç istese, inanın 1 saniye bile düşünmeden verirlerdi. Ama dediğimiz gibi buradaki amaç farklı. Milli bir meselede ‘Biz yapamıyoruz, onun için kiralıyoruz' gerekçesini asla kabul etmiyoruz” diye konuştu.

“Tek güç milletimizde”

Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesinin karşısındaki tek gücün Sakaryalıların elinde olduğunu ifade eden Milletvekili Dikbayır, “Önümüzde 31 Mart seçimleri var. Sandığa bu konuda öyle bir irade bırakmalıyız ki, Hükümet ‘Evet Sakaryalılar Tank Palet'in satılmasını istemiyor' diye düşünmeli. Hükümete öyle bir sarı kart göstermeliyiz ki, Cumhurbaşkanı Kazanmayı umduğu tazminatları ‘BMC Vakfına bağışlama hayallerini' artık kuramamalı. Öyle bir ikazda bulunmalıyız ki, Hükümet diğer tüm yanlışlarına artık bir dur demeli, ekonomiyi düzeltmek zorunda kalmalı, düşmanlık dilini bırakmalı ve en azından 4 yıl daha ülkeyi barış ve kardeşlik içerisinde yönetmek zorunda kalmalı.” ifadelerini kullandı.