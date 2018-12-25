Milletvekili Ümit Dikbayır Harb-İş Sendikası eylemine katıldı

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilme kararına hem katıldığı mitingde, hem de mitingin ardından Sosyal Medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstermeye devam ediyor. Milletvekili Dikbayır, Türk Harb-iş Sendikası tarafından Gar Meydanı'nda düzenlenen özelleştirmeye tepki mitingine katıldı.

“Peşkeş çektirmeyiz”

Mitingin ardından konuşan Milletvekili Ümit Dikbayır, “Tank Palet fabrikasının özelleştirilmesine kesinlikle karşıyız. Milli bir fabrikadır. Asla kimselere peşkeş çektirmeyeceğiz. Elimizden ne geliyorsa, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Buradaki mesele sadece işçilerimizin sosyal hakları meselesi değil, milli bir mücadeledir. Tank Palet Fabrikası savunma sanayinin gözbebeği olan bir fabrikadır. Türk subaylarının, Türk Mühendislerinin yapamadıklarını Ethem Sancak, Katalılar mı yapacak? Asla müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

“Sosyal medya'dan tepki”

Milletvekili Dikbayır, sosyal medya hesabından da yaptığı paylaşımla tepkisini sürdürdü. Dikbayır, “Aziz milletimizin 43 yılda emekleriyle bugüne kadar getirdiği fabrikamızı, Dikte edilmek istenen imzayla savunma sanayisinin bünyesindeki milli fabrikamızı özel şirketlere servis edilmesi haksızlığına susan dilsiz şeytandır. Tank Palet Fabrikasının özelleştirme kararına karşın HARB-İŞ Sendikası ve çalışan arkadaşlarımız ile birlikte omuz omuzayız” mesajını gönderdi.