Milletvekillerinden AK Parti Serdivan İlçe teşkilatına ziyaret

AK Parti Sakarya Milletvekilleri, AK Parti Serdivan İlçe Teşkilatını ziyaret etti. AK Parti Serdivan İlçe Teşkilatında gerçekleşen ziyarette, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Haldızoğlu, teşkilat üyeleri ve meclis üyesi adayları da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkan adaylarını açıkladığı ilk andan itibaren çalışmalara başladıklarını belirten AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, “Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyesi adaylarımızla tamamen entegre olmuş bir şekilde sahada çalışmaktayız. 31 Mart'a kadar sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız. İnşallah Cumhur İttifakı'na en büyük desteği Serdivan'dan vereceğiz” dedi.

"Hiç endişem yok"

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever Seçim Koordinasyon Merkezi ile birlikte hareket ettiklerinin altını çizerek, “Biz de, Serdivan ve sonrasında Sakarya'da en yüksek oyu alıp inşallah Cumhur İttifakının Sakarya'daki karşılığını yerine getireceğiz. Ben bu minvalde gerekli çalışmaları yapan çok kıymetli teşkilat mensuplarımıza da, sayın genel başkanıma da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Serdivan'da 2014'te aldığımız oyun üzerinde bir oy alacağımızdan hiç endişem yok” ifadelerini kullandı.

"Hep beraber en güzel sonucu alacağız"

Meclis çalışmalarına verilen ara vesilesiyle Sakaryalı hemşehrilerle bir kez da kucaklaşma fırsatı bulduklarını belirten AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu ise, “Allah'ın izniyle 31 Martta kadar yine sizin bu coşkulu çalışmalarınıza katılıp destek vererek, tecrübemizi en güzel şekilde ortaya koyacağız. Serdivan'a nice hizmetler katmış teşkilatımızla, ilçesini en iyi bilen adayımız Yusuf Alemdar başkanımızla en güzel sonucu alacağımıza hiç şüphem yok. Yalan rüzgarı estirenlere, fitne çıkaranlara başka meseleleri önümüze getirenlere fırsat vermeyeceğiz. Allahın izniyle hep beraber en güzel sonucu alacağız” diye konuştu.

"Yüksek oyla bu seçimi tamamlayacaktır"

Sakarya'daki ilçeleri ziyaret ettiklerini ve Serdivan ile ilgili güzel izlenimler edindiklerini ifade eden AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, “Serdivan'da Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Sakarya'nın genelinde durumumuz çok iyi. 16 belediyenin 16'sında da çok iyi hizmetler yaptık. Belediye başkanlarımızın her birinin hizmetleriyle ayrı ayrı övünüyoruz. Ama Serdivan'da durum bir adım daha önde. Ben de bu ilçede oturuyorum. Bu ilçede oturmaktan da çok mutluyum. Dolayısıyla biz Serdivan'la ayrı bir gurur duyuyoruz. Yusuf başkanımızın da şimdiye kadar yaptığı çalışmalar ortada. Hem kadın kolları, hem gençlik kolları, hem ana kademe tamamen bir bütün içerisinde çalışıyor. Belediye başkanımızın arkasında dimdik duruyorlar. Ben inanıyorum ki tarihin de aldığı en yüksek oyla bu seçimi tamamlayacaktır” şeklinde konuştu.

"Serdivanımıza yeni ufuklar açmaya devam edeceğiz"

Sözlerine, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a belediye başkanlık adaylığının hayırlı olması temennisiyle başlayan AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, “Yusuf Başkanımız belediyeciliği en iyi yapan arkadaşlarımızdan birisi. Serdivan çok güzelleşti. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği bir sözü var. ‘Serdivan ne kadar güzel bir ilçe oldu.' Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza siz söylettiniz. Belediye Başkanımızın başarısı ortada ama sizlerin de desteğiyle söylettiniz. Sizi tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın güzel ifadeleri bizlere gurur verdi. Bu gurur aslında tüm Serdivanlı hemşehrilerimizin. Cumhur İttifakı çatısı altında gönül belediyeciliğini yeniden hemşehrilerimizle buluşturmak gayesiyle durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi, hemşehrilerimizin de teveccühüyle inşallah bundan sonra da vatandaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla, kısacası Serdivan'ı Serdivan yapan tüm dinamiklerimizle kol kola, omuz omuza hareket ederek, hizmet üretmeye, Serdivanımıza yeni ufuklar açmaya devam edeceğiz” dedi.