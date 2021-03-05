Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 16 eğitim tesisinin toplu açılışını gerçekleştirdi

Dr. Ziya Selçuk, Sakarya'da yapımı tamamlanan 16 eğitim tesisinin toplu açılışını ve Türkiye'de ilk olan Öğretmen Destek Evi açılışını gerçekleştirdi. Törende konuşan Bakan Selçuk, "Türkiye'nin ilk Öğretmen Destek Noktası açıldı burada. Bu salgın döneminde gördüm ki öğretmenlerimiz bu zor zamanlarda yüz yüze eğitime göre çok daha meşakkatli olan uzaktan eğitimi büyük bir başarı ile sürdürüyorlar" dedi.

Bir dizi ziyaret kapsamında Sakarya'ya gelen Dr. Ziya Selçuk, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ziyareti, yapımı tamamlanan 16 eğitim yatırımının toplu açılışı ve Türkiye'de ilk olan Öğretmen Destek Evi açılışını gerçekleştirdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde konuşan Bakan Selçuk, “Burada şehrimizin eğitime dair meselelerini gözden geçirmek üzere bulunuyoruz. Bu çerçevede yapacağımız görüşmelerin değerlendirmelerinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bizler şikayet makamı değil çözüm makamıyız. Bu görev şuuru içinde Sakarya'da eğitimin daha ileri taşınması birinci hedefimiz” derken Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise, “Pandemi süreci içerisinde şehrimize gelip yüz yüze eğitimi başlatma konusunda önemli adımlar attığınız için sizlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Ziyaretin sonunda Başkan Yüce, Bakan Selçuk'a Tarihi Çark motifi yer alan hediye takdim etti.

Bakan Selçuk, Büyükşehir Belediyesi ziyareti sonrasında yapımı tamamlanan 16 eğitim tesisinin toplu açılışını ve Türkiye'de ilk olan Öğretmen Destek Evi'nin açılış törenine katıldı. Törene Bakan Selçuk'un yanı sıra; Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Kenan Sofuoğlu, İl Milli Eğitim Müdiresi Fazilet Durmuş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Kırmızı rengimizi en kısa zamanda maviye çevireceğiz"

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Yüce, “Sakarya riskli kategoride yani kırmızı renkte. Yavrularımızın okullarına, öğretmenlerine kavuşabilmeleri için hep birlikte çalışacağız. İl Hıfzıssıhha Kurulu olarak şehrimizde özel olarak aldığımız kararları eksiksiz uygulayarak haritadaki kırmızı rengimizi inşallah en kısa zamanda maviye çevireceğiz. Önce turuncu, sonra sarı değil direk mavi renge dönüşmesi için Sakarya'da, Valimizin başkanlığında seferberlik ilan ettik, inşallah Sakarya bunun üstesinden gelecektir” dedi.

"16 tane kıymetli tesisi şehrimize kazanmış olduk"

Riskli kategoriden çıkabilmek adına vatandaşları hassasiyete davet eden AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ise, “Bugün 16 tane eğitim tesisinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Son 1 yıldır salgınla mücadele ediyoruz. 1 yıl önce herkesin ağzında maske olacak diye söylense inanmakta zorluk çekerdik. Ama çok şükür biz ülke olarak bu sürece çok hızlıca alıştık ve çok ciddi bir şekilde mücadele ederek bugün de geldiğimiz noktada 16 tane kıymetli tesisi şehrimize kazanmış olduk. Değerli vatandaşlarımızı hassasiyete davet ediyorum, inşallah çok hızlıca kırmızıdan, maviye döneriz evlatlarımız okullarına kavuşur, öğretmenlerimiz de öğrencilerine kavuşur” diye konuştu.

"Online eğitime erişimde ülkede 4'üncü şehiriz"

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise, “Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz ama sıkıntıları fırsata çeviren ülkeler, şehirler başarılı olur. Şu anda online eğitimde en başarılı ülkelerden biriyiz. Bunu da bakanımızın ortaya koyduğu vizyon ve performansa borçluyuz. Gerçekten online eğitim de EBA sisteminde ulaşılmaz yer yok. Sakarya'mız da bu açıdan çok başarılı, ülkemizde de EBA'ya ve online eğitime erişimde 4'üncü şehiriz” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ilk Öğretmen Destek Noktası açıldı

“Bugün Sakarya'da bir ilkten bahsediyoruz, Türkiye'nin ilk Öğretmen Destek Noktası açıldı burada. Bunu çok önemsiyorum, eğitimi öğretmenlerimizin omzunda yükselecek bir kurum olarak görüyorum. Bu salgın döneminde gördüm ki öğretmenlerimiz bu zor zamanlarda yüz yüze eğitime göre çok daha meşakkatli olan uzaktan eğitimi büyük bir başarı ile sürdürüyorlar. Elbette problem ve eksikliklerimiz var ama bunun bütün dünyada olduğunu da unutmamakta fayda var. Bugün burada açılışını yapacağımız okullarımızın, eğitim kurumlarımızın çok çok daha fazlasını hayata geçireceğiz. Böyle bir dönemde yeni okullar yapmak, güçlendirmeleri tamamlamamak, çocuklarımız için okul ortamlarını çok daha yaşanabilir kılmak, güzel bir atmosfer oluşturmak bizlerin temel vazifesi. Tüm bu imkanları ortaya koyarak, teknoloji ile beraber içeriği zenginleştirerek daha çok yol alacağız. Sakarya'da küresel salgının süreci konusunda da sözleşmemiz olduğu arkadaşlar kavilleştik Sakarya'yı en kısa zamanda maviye doğru yöneltme konusunda bütün Sakarya halkından ayrı ayrı istirham ediyorum. Çünkü bugün çocukları gördüm okulda, onların gözündeki pırıltıyı gördüm. Öğretmenlerimizin sevincini gördüm ve bu sevinci daha artırmamız lazım, okullarımızı salgınla ilgili çok daha fazla güvenli hale getirebilmek için. Biz elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz ve yapacağız. Ama halkımıza büyük görev düşüyor, kırmızıdan maviye doğru çok kısa sürede bitecek yolculuğu en kısa dönemde görmek istiyor ve bunun için desteklerinizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, buradaki açılışının ardından AK Parti Sakarya İl Teşkilatını ziyaret etti.