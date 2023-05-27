Milli Elektrikli Tren seferlere başladı

10'da Adapazarı'ndan yolcu taşımacılığına başladı. Garın çevresindeki vatandaşlar milli treninin ilk ticari seferini cep telefonlarıyla görüntülerken, ilk yolcularından biri olmanın heyecanını yaşayan üniversite öğrencisi Furkan Kahveci, “Kendi milli trenimize binebilmenin gururunu yaşıyoruz. Treni çok beğendim, güzel olmuş” dedi.

TÜRASAŞ tarafından üretilen yerli ve milli tren seti 27 Nisan'da gerçekleştirilen törenle TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne teslim edilmişti. Milli tren, ilk yolculu seferine saat 20.10'da Ada Ekspresi ile üretiminin gerçekleştirildiği Adapazarı'ndan başladı. Adapazarı ile Gebze güzergahında sefer yapacak milli tren, 11 durakta hizmet verecek. Adapazarı-Gebze arasında günde 5 sefer yapacak olan Milli Elektrikli Tren günde yaklaşık 500 kilometre yol kat edecek. Trenin ilk ticari seferini ise Adapazarı Garı'nın dışındaki bazı vatandaşların da korkulukların arkasından cep telefonlarıyla görüntülemesi de dikkatlerden kaçmadı.

“Milli trenimize binebilmenin gururunu yaşıyoruz”

Adapazarı Garı'ndan 20.10'da hareket eden trenin ilk yolcularından olan üniversite öğrencisi Furkan Kahveci, “Sakarya'da üniversite öğrencisiyim. İstanbul'da yaşıyorum. Oy kullanmak için İstanbul'a gidiyorum. Treni çok beğendim, güzel olmuş. Zaten ilk bindiğimizde arkadaşlarımızla kendi aramızda konuştuk; koltukları ve iç dizaynı baya hoş olmuş. Milli trenin ilk yolcuları olduğumuz için biraz heyecanlıyız. Eski tren her dakika başı otobüs gibi duruyordu. Şuan daha hızlı ve konforlu bir yolculuk yapacağız. Kendi Milli Trenimize binebilmenin gururunu yaşıyoruz. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun” dedi.

Milli Tren hakkında

Trende sefer esnasında çay-kahve ve soğuk meşrubat satışı yapılacak. Tasarımından üretimine yerli ve milli imkanların kullanıldığı Milli Elektrikli Tren Seti 160 kilometre işletme hızına sahip. İşletme ihtiyaçlarına göre bölgesel veya şehirlerarası trenlerde kullanılmak üzere 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı araç üretilebiliyor ve 5'li araçlı konfigürasyonunda 324 yolcu kapasitesi bulunuyor. Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilmesi için gerekli olan TSİ sertifikasına sahip olan setlerde yolcu konforu ön plana alınarak üretildi. Setlerde Wi-Fi erişimi, kafeterya bölümü, engelli yolcular için 2 bölme, engelli biniş sistemi ve bebek bakım odası bulunuyor.