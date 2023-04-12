Milli takım Büyükşehir Hentbol'dan 3 ismi çağırdı

Grup'ta mücadele eden A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Portekiz ve Makedonya maçları için Ankara'da yapacağı hazırlık kampı kadrosuna Büyükşehir Hentbol'dan 3 oyuncu davet edildi.

Erkekler Grup'ta mücadele eden A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Portekiz ve Makedonya maçları için Ankara'da yapacağı hazırlık kampı kadrosu açıklandı. Hentbol Erkekler Süper Liginde şampiyonluk mücadelesi veren Sakarya Büyükşehir Hentbol takımının başarılı sporcuları kaptan Ramazan Döne, kaleci Taner Güney ve sağ kanat Çetin Çelik 17 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirilecek hazırlık kampı kadrosuna çağrıldı. A Milli Takım 26 Nisan Çarşamba günü Portekiz ile 30 Nisan Pazar günü ise Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.