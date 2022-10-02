Minareden düşen işçi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde tamirat için çıktığı minareden düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıraları Kurudere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enbiya Demirci isimli işçi, tadilat için Kıran mevkiinde bulunan cami minaresine çıktı. Çalışma yaptığı esnada dengesini kaybeden Demirci, metrelerce yükseklikten yere düştü. Durumun haber verilmesi sonrasında bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Demirci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İşçinin cenazesi, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.