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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kaynarca istikametinden Karaboğaz istikametine seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ile ana yola çıkmaya çalışan 54 S 2796 plakalı minibüs sürücüsü Dağağzı Mahallesi yakınlarında çarpıştı. Kaza sonucu otomobilde bulunan araç sürücüsü yaralandı. Kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalenin ardından yaralıyı Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırdı.


Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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