Minibüs kamyonete arkadan çarptı: 1 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde minibüsün aynı istikamete giden kamyonete arkadan çarpması neticesinde bir kişi yaralandı.

Kaza, Kaynarca ilçesi D020 Karayolu Adapazarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan B.K. idaresindeki 34 AFU 590 plakalı Mitsubishi marka minibüs aynı istikamette seyir halinde olan 54 E 7287 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü yaralanırken, durum sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Jandarma ekipleri ise konuya ilişkin inceleme başlattı.