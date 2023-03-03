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Minibüs şoförü ile yolcu arasında kavga

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde minibüse binen ve kadınları rahatsız ettiği iddia edilen kişiyle minibüs şoförü arasında kavga çıktı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde minibüse binen ve kadınları rahatsız ettiği iddia edilen kişiyle minibüs şoförü arasında kavga çıktı. Olay, polis ve bekçilerin araya girmesiyle daha fazla büyümeden sonlandı.


Olay, dün akşam saatlerinde Serdivan Bağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, minibüse binen bir kişi araç içerisinde bulunan kadın yolcuları rahatsız etti. Bunun üzerine minibüs şoförü, şahsı uyarmak istedi. İkili arasında yaşanan tartışma, minibüsün dışına taştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olaya bölgedeki polis ve bekçi ekipleri müdahale etti.

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