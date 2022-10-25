Minik güreşçilerden madalya mesaisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcuları katıldıkları branşlarda birçok madalya ile şehrini gururlandırıyor. Son olarak 23 Ekim Pazar günü yapılan iller arası 11-13 yaş Cumhuriyet Turnuvası müsabakalarında Büyükşehir sporcuları tam 6 madalyanın sahibi oldu. Yarışmaya toplamda 116 sporcu katıldı. 52 kilogramda Ahmet Eymen Kılıç 1'inci, 57 kilogramda Ali Kırdemir 2'nci, 44 kilogramda Ahmet Efe Kandaz 3'üncü, 57 kilogramda Ahmet Yiğit Furuncu 3'üncü, 62 kilogramda Abdurrahman Yavuz 3'üncü ve 68 kilogramda Yiğit Ali Koşgeç 3'üncülük elde etti. Yapılan açıklamada, farklı kategorilerde madalya kazanan minik sporcular tebrik edildi.