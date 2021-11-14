Minik izleyiciler AKM'de buluştu

AKM'de iki seans olarak sahnelenen ve çok sayıda minik izleyicinin katıldığı etkinlikte çocuklar keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Kültür Sanat etkinlikleri AKM'de sahnelenen ‘Arda ile Ceren Müzikali' isimli çocuk oyunu ile devam etti. İki seans halinde sahnelenen çocuk oyunu minik izleyicilerden tam not alırken eğlenceli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, etkinliklerin program dahilinde devam edeceği ifade edilerek, tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.