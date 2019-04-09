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Minik öğrenciler afet bilinci kazanıyor

Sakarya’da minik Anaokulu öğrencileri Afet ve Acil Durumlarda neler yapılması gerektiğini AFAD eğitmenlerinin verdiği eğitim ve tatbikatlar ile öğreniyorlar.

Sakarya'da minik Anaokulu öğrencileri Afet ve Acil Durumlarda neler yapılması gerektiğini AFAD eğitmenlerinin verdiği eğitim ve tatbikatlar ile öğreniyorlar.


AFAD tarafından öğrencilere yönelik ‘Afet Bilinci' eğitimlerimiz Serdivan Neşe Erbek Anaokulu öğrencileri ile devam etti. AFAD eğitmenleri tarafından gerçekleşen eğitimlerde öğrencilere; afet, deprem, heyelan nedir, afetler öncesi, sırası, sonrası neler yapabileceğimiz ve hangi doğru davranış modellerinin uygulanacağı öğretiliyor. Afetler sonrası ilk 72 saat, il ve ülkemizde meydana gelen afet türleri, afet çantasının önemi ve içinde neler olması gerektiği, yangın durumlarında neler yapılması gerektiği, afet anında binadan tahliye olma, öğrencilere olası afet anında yaşam üçgeni oluşturulması gerektiği aktarılarak, eğitimler tahliye tatbikatı yapılması ile sona erdi.


Eğitim sonunda minik öğrencilere yönelik DASK ve AFAD Afet bilgilendirme materyalleri dağıtıldı.

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