Minik öğrenciler SGM'de yeteneklerini keşfediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri'nde (SGM) ‘Misafir Okul Etkinlikleri' devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri ‘Misafir Okul Etkinlikleri' kapsamında merkezi ziyaret eden öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Adapazarı, Akyazı, Sapanca ve Geyve Sosyal Gelişim Merkezleri her ay binlerce öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Kendi yeteneklerini keşfetme ayrıcalığı yaşayan öğrenciler, Tasarım, Mutfak, Akıl Oyunları, Drama derslerine katılarak arkadaşlarıyla bir arada vakit geçirme fırsatı elde ediyor.

Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nde Aşçılık Atölyesinde Öğretmenlik yapan Funda Eryılmaz, “Mutfakta ilk olarak öğrencilere temiz ortamda yemek yapmayı, ikinci olarak basit tarifleri ve en önemlisi malzemeleri paylaşmayı ve işbirliği içerisinde ortaya bir ürün çıkartmayı öğretiyoruz. Pişirmenin keyfini tadıyorlar. Kendi yaptıkları yemekleri yiyorlar. Sevmedikleri sebzeleri bile kendileri yapınca severek yiyorlar. İnce motor gelişimleri destekleniyor bu sayede zihinsel olarak da bir şeyler yapabilince özgüvenleri gelişiyor. Haftada 3 gün 400 öğrenci bizimle birlikte yemek yapmayı öğreniyor” dedi.

Akıl ve Zeka Oyunları öğretmeni Gürkan Yakan ise, “Buraya gelen misafir öğrencilerimize becerikli yapılar ve zeka oyunlarını öğretiyoruz. Çocuklarımızla paylaştığımız zeka sorularımız var. Bu tarz oyunlarla çocuklarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili yurt dışında önemli araştırmalar yapılmış ve öğrencilere sadece sistemli bir şekilde 2 ay boyunca haftada iki saat olmak üzere oyun oynatmışlar. Oynatılan bu oyun sonrasında çocuklarımızın zekasında yüzde 32'lik bir artış gözlemlenmiş. Eğer çocuklar akıl oyunlarını sistematik bir şekilde oynarlarsa çocuklara zeka anlamında büyük katkısı olur” diye konuştu.

Konuşmasına devam eden Yakan, “Her oyunun kendisine göre kazandırdığı beceriler var. Şu anda biz çocuklarımızla beraber becerikli oyunlar oynuyoruz. Becerikli oyunlar, çocuklarımızın üretkenlik yapılarını geliştiren bir oyundur. Aynı zamanda sabırlı olmayı, beraber oynamayı ve asıl önemlisi çocuklarımızın bilgisayardan ya da tablet gibi çok fazla kullanıldığı zaman olumsuz etkisi olan şeylerden uzak tutmayı sağlıyor. Çocuklarımızın burada akranlarıyla beraber vakit geçirebilmesi, strateji oyunu oynattığımız zaman el becerilerinin gelişmesi ve dikkatlerinin gelişmesi için çeşitli aktiviteler yapıyoruz” şeklinde konuştu.