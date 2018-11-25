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Minik öğrenciler Tomurcukla bilinçleniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirilen Çevre Dostu Tomurcuk projesinde eğitimler devam ediyor.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Çevre Dostu Tomurcuk' projesi ilkokul öğrencilerine eğitimler sunmaya devam ediyor. Tomurcuk son olarak Şehit Mustafa Özen İlkokulu, Karaosman İlkokulu, İsmet İnönü İlkokulu ve Selçukbey İlkokulu'na misafir olarak toplamda 540 öğrenci ile buluştu. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplumumuza ve çevremize duyarlı bireylerin yetişmesi için Tomurcuk eğitimlerimiz devam edecek. Programlarımız dâhilinde yeni okullara giderek daha fazla minik öğrenci ile buluşulacağı ifade edildi.

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