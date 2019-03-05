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Minik öğrenciler Tomurcuk'la öğrenmeye devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirilen ‘Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk’ projesinde eğitimler devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirilen ‘Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk' projesinde eğitimler devam ediyor. Tomurcuk toplam 4 ilkokulda 170 minik öğrenci ile daha buluştu.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Çevre Dostu Çocuk: Tomurcuk' projesi ilkokul öğrencilerine eğitimler sunmaya devam ediyor. Tomurcuk son olarak Süleyman Şah İlkokulu, Büyükesence İlkokulu, Mehmet Gölhan İlkokulu ve Kazımpaşa İlkokulu'na misafir oldu ve toplam 170 minik öğrenci ile buluştu. Öğrencilere çevre bilinci hakkında bilgiler veren tomurcuk ziyaret sonrası öğrencilere kitap ve rozet hediye etti. Konu ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, çevreye duyarlı bireylerin yetişmesi amacıyla Tomurcuk eğitimlerinin program dahilinde devam edileceği ifade edildi.

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