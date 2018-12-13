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Minik yüreklerden iç ısıtan proje

Sakarya’nın Kaynarca ilçesine bağlı Hacı Osman Akgün Ortaokulu öğrencileri projeleriyle herkese örnek oldular.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesine bağlı Hacı Osman Akgün Ortaokulu öğrencileri projeleriyle herkese örnek oldular.


Okul öğrencilerinden Esma Çetin ve Kayra Selen Pistil isimli iki öğrenci okulda “İyilikse Eğer Her şeye Değer” adlı kampanya başlatarak, kimsesiz ve göçmen ailelere ulaştırılmak üzere kıyafet ve oyuncak toplamaya başladılar. Öğretmenlerinin de desteğiyle okulda ve çevre mahallelerden büyük destek alan kampanya sayesinde kimsesiz ve göçmen ailelere, soğuk kış günlerinde bir nebze olsun destek sağlanacak. Öğrenciler, havaların da soğumasıyla böyle bir kampanya yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ve çevremize karşı duyarlı olmamız gerektiğini ifade ettiler.

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