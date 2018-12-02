Minikler Futbol Turnuvası başladı

Geleneksel Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvasının açılışı Dağdibi Aygın Spor Tesisleri'nde yapıldı.

Açılışa Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emre Kurt, mahalle muhtarları ve çok sayıda aile katıldı. 18 takımın katıldığı Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvasına bu yıl Taşkığı, Mithatpaşa, Ozanlar, Semerciler, Cukurahmediye, Yeşilyurt, Tepekum, Hızırtepe, Bayraktar, Göktepe, Sakarya, Karaman, Kurtbeyler, Camili, Yenigün, Tekeler, Maltepe ve Korucuk mahalleri katılıyor. Açılış töreninde mahalle takımlarına malzeme ve spor ayakkabıları Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer ve protokol üyeleri tarafından dağıtıldı.

Çocukların erken yaşta spora önem vermeleri açısından okullarda eksik olan basketbol ve futbol sahalarının yapımında destek olan Adapazarı Belediyesi, son 5 yılda 490 adet çocuk ve yetişkinlere yönelik spor alanı yaptı. Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, “Son beş yılda Adapazarı mülki sınırlarında 490 adet sosyal alan yaparak hizmete sunduk. Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvası ile 15 yıldır 2 bin 800 çocuğumuzu sporla tanıştırdık. Biz en çok çocukların belediyesiyiz mantığı ile çalışarak, son beş yılda 490 adet çocuk ve yetişkinlere yönelik içinde spor sahalarının da bulunduğu sosyal alan kurduk” dedi.

"Geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz"

Turnuvaya katılan miniklerle tek tek ilgilenerek asıl ödülün spor alışkanlığı kazanmak olduğunu vurgulayan Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, “Böyle güzel bir projeyi 15 yıldır sürdürmekten mutluluk duyuyorum. Bu proje ile hem yavrularımızı spora yönlendirmiş hem de kardeşlik bağlarını güçlendirmiş olduk. 15 yıllık bu süreçte birçok evladımız spor alışkanlığı edinirken bu turnuva ile de eğlenme şansı buldular. Kaybedeni olmayan turnuvamız ile bizlerde minik sporcularımızla bir araya gelmiş olduk. Bu etkinliklerimizle Sakarya Sporumuzun alt yapısına da katkı sağlayacak gelecekte başarılı birer futbolcu olabilecek çocuklarımıza da bir yol açmış oluyoruz.15 yıl önce 12 yaşında olup turnuvamızda oynayan miniklerimiz şuan 27 yaşına geldi. Bu süre içinde turnuvalarımızda oynayan miniklerimizden şuan Süper lig de oynayan kardeşlerimiz var. Bu turnuva sayesinde, bir futbolcu şehri olan Sakarya'dan ülkemize daha birçok hizmet edecek sporcu yetişecek” diye konuştu.

“Çocukların sosyal aktivitelerine katkı”

15 yıldır Geleneksel olarak düzenlenen Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvası için Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'ye teşekkür ederek sözlerine başlayan Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, “Buraya yavrularımızı gönderen ailelerine, emeği geçen tüm muhtarlarımıza ve yavrularımızın başındaki çalıştırıcılarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederim. Bu turnuvanın mahalleler arasındaki kaynaşmayı sağlayacağına, çocuklarımızın sosyal aktivitelerine katkıda bulunacağına inanıyorum. Sakarya, sporun her alanında büyük başarılara imza atarak milli sporcular yetiştirmiştir. Bu başarılar bizi de mutlu ediyor. Hem açılışını yaptığımız bu güzel turnuva için hem de spora katkılarından dolayı gençlerin en büyük destekçilerinden Adapazarı Belediye Başkanımız Süleyman Dişli'ye teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"İlk maçı Taşkısığı ile Mithatpaşa Mahallesi oynadı"

Minikler açılış turnuvasının ilk vuruş başlangıcını Başkan Yardımcısı Rıdvan Sezer, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve mahalle muhtarları yaptı. Hafta sonu saat 14.00'te yapılan maçlarda Taşkısığı Mahallesi Mithatpaşa mahallesini 5-0 yenerken, Semerciler Çukurahmediye Mahallesini 5-1 mağlup etti. Cumartesi ve Pazar günleri, 14.00 ile 15.00 saatlerinde oynanan maçlar yaklaşık 8 hafta sonu boyunca devam edecek.