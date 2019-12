Minikler Futbol Turnuvası'nda mahalleler yarışıyor

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nın açılışına minikler ve ailelerin ilgisi yoğundu.

Adapazarı Belediyesi Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvası'nın açılışı Dağdibi Mahallesi'nde bulunan bir spor tesisinde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, AK Partili Meclis Üyesi Can Dağabakan, Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, muhtarlar ve ailelerin katıldığı açılışta miniklerin heyecanı görülmeye değerdi.

Açılışı değerlendiren Başkan Yardımcısı Çelikel, Adapazarı Belediyesi'nin spora ve sporcuya gereken desteği vermek için her zaman gayret ettiğini vurguladı. Spor şehri Adapazarı için çalıştıklarını dile getiren Çelikel, “Minikler Futbol Turnuvamıza katılan tüm mahallelerimize, kıymetli muhtarlarımıza, antrenör ve minik sporcularımız ile ailelerine çok teşekkür ediyoruz. Takımlarımıza gereken her türlü desteği vermeye çalıştık. Çok da güzel bir mücadele var. Takımlarımıza başarılar diliyoruz. Sadece sporda değil diğer sosyal alandaki tüm çalışmalarımızda yanımızda olan, sporun ve sporcunun he zaman destekçisi olan Başkanımız Sn. Mutlu Işıksu'ya da şükranlarımı sunuyorum” dedi.

12 yaş ve altındaki oyunculardan oluşan toplam 26 takım katıldığı turnuvada ilk maç Tekeler ile 15 Temmuz Camili Mahalleleri arasındaydı. Günün ikinci maçında ise Ozanlar Mahallesi ile Karakamış Mahallesi mücadelesi vardı.