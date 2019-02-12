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Minikler sahili temizledi

Kaynarca Atatürk İlkokulu öğrencileri çevre duyarlılığı kapsamında, sahillerde bulunan atık maddeleri temizleme kampanyası başlattı.



Kampanya kapsamında öğrenciler, öğretmenleri Öznur Akçan ve velileri ile birlikte Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken Sahilinde çevre temizliği yaptılar. Ellerine geçirdikleri eldivenler ile çevreye atılan plastik maddeleri toplayarak torbalara dolduran öğrencilerin bu davranışı çevre halkının da takdirini kazandı. Her yıl binlerce yerli turistin ziyaret ettiği Kefken sahilindeki birikmiş çöpleri gören minikler, büyüklerini çevreye duyarlı olmaları konusunda uyardılar.


Veliler, çevre duyarlılığına dikkat çekerek, “Çevre hepimizin. Biz burada hepimiz için çevremizi temizlemeye çalışırken, herkesin kullandığı bu ortak yerlerin sorumsuz bir şekilde kirletilmesine de anlam veremiyoruz. Şu minik çocukların davranışı karşısında o çöpleri gelişigüzel çevreye saçan büyükler hiç mi utanmayacaklar?" dediler.

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