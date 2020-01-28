İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minikler'de 7'nci hafta maçları tamamlandı

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvası’nda 7.

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvası'nda 7. hafta maçları tamamlandı.


Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler Arası Minikler Futbol Turnuvası'nda, 7. hafta maçları yapıldı. Miniklerin şampiyon olma heyecanı ile sahada gösterdiği performans ile maçlar bol gollü geçti. Düzenlenen turnuvada Yenigün ile Tekeler, Ozanlar ile Yahyalar, Camili ile Kurtbeyler, Karaköy ile Karakamış, Budaklar ile Kurtbeyler, Güneşler ile Karaköy, Yahyalar ile Karakamış mahalleleri karşı karşıya geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.