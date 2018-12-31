Miniklerde grup maçları tamamlandı

Geleneksel Mahalleler arası Minikler futbol turnuvasında beşinci hafta oynanan 2 maçla tamamlandı.

Adapazarı Belediyesi tarafından bu yıl 15.'si düzenlenen Mahalleler arası Minikler Futbol Turnuvası Dağdibi' nde bulunan Aygın Spor Tesislerinde bulunan halı sahasında devam ediyor. 15.'nci Geleneksel Mahalleler arası Minikler Futbol turnuvasında beşinci hafta maçlarında Cumartesi günü Camili ile Yenigün, Maltepe ile Korucuk Mahallesi minikleri karşı karşıya geldi. Oynanan maçlarda Camili ile Yenigün Mahallesini 5-5 berabere kaldı. İzleyenleri oldukça heyecanlandıran günün diğer maçında Maltepe ile Korucuk Mahallesi 3-3 berabere kalarak grup maçları tamamlandı. Mahalle muhtarlarının ve mahalle halkının yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmalar büyük coşkuyla izleniyor.

Adapazarı Belediyesi Mahalleler arası Minikler futbol turnuvasında rakiplerine karşı galibiyet elde eden 8 takım çeyrek finale çıktı. Çeyrek Final Maçları 5,6 Ocak 2019'da Aygın Spor Tesislerinde bulunan halı sahada oynanacak.