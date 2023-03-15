Miniklerden anlamlı farkındalık: Suyun önemine dikkat çekmek için yürüdüler

Sakarya'da 22 Mart Dünya Su Günü çerçevesinde suyun önemine dikkat çekmek isteyen minik öğrenciler, ellerindeki pankartlarla yürüyüp, vatandaşlara broşür dağıttı.

Sakarya Altınküre Okulları öğrencileri, Dünya Su Günü çerçevesinde suyun önemine dikkat çekmek için farkındalık çalışmasında bir araya geldi. Öğrenci ve öğretmenler hazırladıkları, ‘Su hayattır', ‘Çok geç kalmadan suyu koru', ‘Onsuz olmaz' yazılı pankartlarla yürüyüş gerçekleştirdi. Adapazarı ilçesindeki Çark Caddesi üzerinden başlayan yürüyüş, vatandaşlara suyun doğru tüketimi hakkındaki broşür dağıtımıyla son buldu.

"Öğrencilerimizin farkındalık oluşturmasını amaçladık"

Etkinlik hakkında bilgi veren Sakarya Altınküre Okulları İlkokul Müdürü Çiğdem Bayrak, "Tükenmekte olan su kaynaklarımızla ilgili farkındalık oluşturmak adına bugün öğrencilerimizle birlikte Çark Caddesi'ndeyiz. Çeşitli sorular yönelterek öğrencilerimizin farkındalık oluşturmasını amaçladık. Öğrencilerimizin hazırlamış oldukları soruları karşılaştığımız kişilere yönelttik. Su kaynaklarımızı nasıl korumalıyız? Kirlenen sularımıza karşı nasıl çalışmalar yapmaktayız? Bu hususlarla ilgili görüşmeler yaptık" dedi.

"Küresel ısınmayla birlikte su kaynakların tükendiğinin farkındayız"

Etkinliğin öneminden bahseden Sakarya Altınküre Okulları Ortaokul Müdürü Numan Bayraktar, "Küresel ısınmayla birlikte su kaynakların tükendiğinin farkındayız. Bu tükenmelerde bizim için gerçekten problem olacak önümüzdeki yıllarda. Zaten mevsimlerin değişmesi, yağmurların azalması su tüketimine sebep oluyor. Bizlerde bunun için 22 Mart Dünya Su Günü'nde öğrencilerimizle bir etkinlik yapmak istedik. Çocuklarımızla burada röportajlar yaptık, broşür dağıttık ve pankartlar eşliğinde yürüyüşlerimizi gerçekleştirdik. Bir nebzede olsa farkındalık oluşturmak adına çalışma yapalım istedik" diye konuştu.

"Suları boşa harcamayalım"

3'üncü sınıf öğrencisi Eymen Ayhan ise "Bugün arkadaşlarımla birlikte su günüyle ilgili etkinlik yaptık. Burada vatandaşlara suların korunması hususunda bazı sorular sorduk. Dişlerimizi fırçalarken, ellerimizi yıkarken suları mutlaka kapatmalıyız. Suları boşa harcamayalım" dedi.