İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Miniklerin, ailelerini Trafik polisine şikayetleri güldürdü

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince okullarda verilen trafik eğitimlerinde miniklerin ailelerini polislere şikayet etmesi güldürdü.


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okullarda verilen Trafik eğitimleri devam ediyor. Eğitimler kapsamında trafik polisleri Serdivan ilçesinde bulunan Vilayetler Birliği Anaokulunda miniklere eğitim verdi. Eğitim esnasında miniklerin Trafik Polisi ile dialogları güldürdü.


Minikler Polis amcalarına anne babalarını şikayet ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.