Miniklerin sevincine ortak olan Yüce'den mesaj: “Çocuk gülerse dünya güler”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) tarafından düzenlenen yıl sonu programına katıldı. Çocuklar tarafından yıl boyunca yapılan kodlama, resim çalışmaları, model uçak yapımı gibi çalışmaları inceleyen Başkan Yüce, bunların yanı sıra çocuklar tarafından hazırlanan el sanatları sergisini de inceledi.

İlahi, skeç, şiir ve dans gösterileri gibi çeşitli sahne gösterilerinin yer aldığı programda Başkan Yüce Kuran-ı Kerim'e geçen öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Programda miniklerin heyecanına ortak olan Başkan Yüce, satranç yarışmasında derece elde eden öğrencilere de madalya ve hediyelerini takdim etti. Konuşmasında şehirdeki sosyal yaşantının gelişimi ile SAMEK, YADEM ve SGM'lerde verilen eğitimlerin detaylarına değinen Yüce, “Çocuk gülerse dünya güler” mesajını paylaştı.

“Sakarya için en iyisini yapıyoruz”

Başkan Yüce gerçekleştirilen projelerin Sakarya'ya vizyon kattığını ifade ederek, “Sakarya'mız doğası ile yeşili ve mavisi ile doğal güzellikleri ile ülkemizin en güzel şehirlerinden birisidir. İstanbul'u Anadolu ile birleştiren yolların kesişme noktasında olan şehrimiz; iklimiyle, yetiştirilen farklı ürünleriyle, havasıyla, doğasıyla, kültür çeşitliliğiyle yüksek potansiyele sahip. Şehrimiz için en iyisini en güzel şekilde yapmanın mücadelesi ve gayreti içerisindeyiz” dedi.

“SAMEK, YADEM ve SGM ile hizmete devam”

Sakarya'daki sosyal yaşam ile verilen eğitimlere atıfta bulunan Başkan Yüce, “Şehrimizin yeni soluk merkezi olan İl Ormanı Tabiat parkı sayesinde, restoran, mesire alanı, bungalov evleri, yürüyüş yolları, trekking ve oryantiring alanlarıyla da bölgemizin en çok sevilen ormanına kavuştuk. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımız ile çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza ve engelli kardeşlerimize, SAMEK ile YADEM ile SGM ile ve daha birçok merkezimiz ile hizmet veriyoruz” diye konuştu.

“Çocuk gülerse herkes güler”

SGM kurslarının 26 farklı branşta eğitim verdiğini ifade eden Başkan Yüce, “SGM projemiz çerçevesinde zengin ders içeriği ile çoğu ilçemizde hizmet sunuyoruz. Çocuk kulüpleri olarak çocuklarımızın mutlu, güvenli, huzurlu ve kişisel gelişimleri yerinde olması için katkı sağlayacak kurslar, atölye çalışmaları, etkinlikler düzenliyoruz. SGM Kurslarımızda, Kur'an-ı Kerim ve Değerler Eğitimi, Mutfak Atölyesi, Geleneksel Türk Tiyatrosu Atölyesi, Drama Atölyesi, Masal Atölyesi, Edebiyat Serüveni Atölyesi, İngilizce Atölyesi, Arapça Atölyesi, Almanca Atölyesi olmak üzere 26 farklı branşta eğitimler düzenledik. 2023'et6 bin 235 kişiye, eğlenerek öğrenme imkânı sağladık. Unutmayalım ki çocuklar gülerse, herkes güler, dünya güler” şeklinde konuştu.