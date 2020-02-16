Misafir okul etkinlikleri Sapanca SGM'de devam etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Gelişim Merkezleri'nde (SGM) misafir okul etkinlikleri Sapanca SGM ile devam etti.

Bu kapsamda Sapanca SGM'ye bu hafta Gazipaşa İlkokulu ile Kemal Yener İlk ve Ortaokullu öğrencileri konuk oldu. Misafir öğrenciler drama, akıl oyunları, ritim, becerikli eller ve mutfak atölyesi gibi atölyelerde gün boyu keyifli dakikalar geçirdiler.