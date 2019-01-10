Misafir okul öğrencileri SGM'den mutlu ayrıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri (SGM) ‘Misafir Okul Etkinlikleri' kapsamında merkezi ziyaret eden Mehmet Demir İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde ‘Misafir Okul Etkinlikleri' son buldu. Misafir Okul Etkinlikleri son bulurken öğrenciler hem gelişimlerine katkı sağlamış oldular hem de arkadaşlarıyla farklı aktivitelerde bulundular.

Mehmet Demir İlkokulu Müdür Yardımcısı Ömer Çokal, “Mehmet Demir İlkokulu olarak okul dışı sosyal etkinlikler ve misafir okul kapsamında bugün burada bulunuyoruz. Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmeleri ve gelişmeleri amacıyla Drama, Akıl Oyunları, Becerikli Eller, Mutfak Atölyesi ve Tasarım Atölyesi gibi sosyal ve kültürel etkinlikler yaparak eğitici faaliyetlerde bulunduk. Bu eğitimler sonucunda çocuklarımızda sosyal ve iletişim becerileri, özgüvenleri ve kendini ifade edebilme yönünde olumlu katkıları olduğunu düşünüyoruz. Alanında uzman personellerden aldığımız eğitimlerden dolayı ve bizi çok iyi bir biçimde misafir ettikleri için başta Sakarya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına çok teşekkür ederiz” dedi.

Mehmet Demir İlkokulunda sınıf öğretmenliği yapan Özlem Güneş ise, “Sosyal Hizmetler hayatımızın bir parçasıdır. Sosyal Hizmetler ile hayatımız bir anlam kazanıyor ve yaşam standartlarımız yükseliyor. Bizim en büyük amacımız çocuklarımızın yaşayarak ve uygulayarak öğrenmeleriydi ve bu konuda Sosyal Gelişim Merkezleri çocuklarımızın gelişimlerine çok büyük katkı sağladı. Atölyelerde de tamamen hedefe yönelik çalışmalar yapıldığı için yapılan etkinlikler çok kalıcı oluyor. Çocuklarımız SGM'ye geldikleri için çok mutlu oluyorlar ve burada uyguladıkları etkinlikleri daha sonra sürekli dile getiriyorlar. Buradaki kazanımlarını ediniyorlar ve hayatlarında devam ettiriyorlar. Bize bu güzel hizmeti sunduğu için başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın eğitimi bizim için çok önemli bu yüzden buradan çok memnun ayrılıyoruz. Dilerim bu tür merkezlerin sayısı bundan sonra daha da artar” diye konuştu.