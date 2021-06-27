Mısır tarlasında 70 kök Hint keneviri ele geçirildi

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde jandarma ekiplerince mısır tarlasına ekilmiş 70 kök ekilmiş Hint keneviri ele geçirildi.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde jandarma ekiplerince mısır tarlasına ekilmiş 70 kök ekilmiş Hint keneviri ele geçirildi.
Kaynarca ilçesinde ihbarı değerlendiren jandarma ekiplerince Uzunalan Mahallesi'nde bulunan bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda; S.M. isimli şüpheliye ait mısır tarlasında 70 kök ekilmiş Hint keneviri ele geçirildi. Yakalanan şahıs jandarmadaki tamamlanan işlemlerinin ardından Kaynarca Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. S.M., buradaki işlemleri sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.