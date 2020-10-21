Misli.com 2. Lig: Sakaryaspor: 2 - Pazarspor: 1

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta mücadelesinde Sakaryaspor, sahasında Pazarspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Alkım Aksoy, Ejder Yapıcı, Kadir Kantekin
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Özdemir, Ümit Yasin Arslan, Burak Öksüz, Azad Filiz, Çağrı Ortakaya, Oğuzhan Kayar (Caner Koca dk. 71), Muhammet Reis (Nuri Fatih Aydın dk. 90 ?), Mehmet Boztepe (Hakan Aslantaş dk. 90 ?), Abdulaziz Solmaz (Devrim Taşkaya dk. 71), Ali Özgün (Berk İsmail Ünsal dk. 87 ?)
Teknik Direktör: İsmail Ertekin
Pazarspor: Mustafa Güngör, Mete Karahan (Savaş Çakır dk. 46), Hüseyin Eray Karataş (Eren Karadağ dk. 46), Can Muhammet Vural (Oğuzhan Demir dk. 74), Şahinali Terzi, Onur Civelek, Emre Akgün, Ali Osman Karanopoğlu, Aykut Civelek, Taha Gür, Kadir Kaan Yurdakul (Muhammet Çelik dk. 64)
Teknik Direktör: Cafer Aydın
Goller: Muhammet Reis (dk. 35), Ali Özgün (dk. 62) (Sakaryaspor), Eren Karadağ (dk. 50) (Pazarspor)
Sarı Kartlar: Ali Özgün, Çağrı Ortakaya (Sakaryaspor), Hüseyin Eray Karataş (Pazarspor)