'Modern Zamanlarda Genç Olmak' konferansı SAÜ'de düzenlendi

SAÜ İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda yapılan konferansa konuşmacı olarak Gazeteci-Yazar İsmail Kılıçarslan katıldı. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan'ın da katıldığı etkinlikte konuşan gazeteci Yazar İsmail Kılıçarslan, konuşmasına Osman Konuk'un “Yaşamak mı zor, Çince mi?” adlı şiirine atıfta bulunarak başladı. Kılıçarslan, gençler için yaşamanın da Çince'nin de zor olmadığını söyledi.

İnsanların zamanın geçmesiyle değil, cesaretlerini kaybettiklerinde yetişkin olduklarını söyleyen İsmail Kılıçarslan, “İnsanlar, yaş olarak şu yaşa geldiklerinde değil, cesaretlerini kaybettiklerinde yetişkin olurlar” dedi.

Modern zamanlarda genç olmanın aslında bir illüzyon olduğunu, ama modern hayatın bunu insanın elinden aldığını kaydeden Yazar Kılıçarslan, “Modern zamanlarda genç olmak için, insanın bağımsızlık duygusuna sıkı sıkı yaslanması şarttır. Türkiye'de sürekli ‘Gençliği nasıl yetiştirelim?' sorusu sorulmaktadır. Mümkünse yetiştirmeyerek! Marul mu bu yetiştireceğiz. Gençlik yetiştirilmez. Siz neye benziyorsanız gençlik de ona benziyor. Genç yetiştirmek ve çocuk yetiştirmek oldukça saçma bir şeydir” diye konuştu.

Hayata karşı direncin tek kaynaktan değil, çok kaynaktan alınması gerektiğine işaret eden Kılıçarslan, her gün tek bir kaynaktan beslenmenin insanı öldüreceğini anlattı. Yazar Kılıçarslan, “Neyi değiştirmeyi denedim sorusu, hayatınızın bir anında sizin yakınıza yapışacak bir sorudur. ‘Neyi değiştirdim' değil de ‘neyi değiştirmeyi denedim' gibi soruları kendimize sormamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Konferans, soru-cevap bölümü ve plaket takdimi ile devam etti.